Agressés par le froid et serrés dans les chaussures, les pieds se dessèchent en hiver. Pour redonner confort et souplesse à l'épiderme, on applique quotidiennement un bon soin nourrissant.

UNE CRÈME QUI HYDRATE

Pour retenir l'eau dans la peau, la crème pour pieds secs doit contenir des agents hydratants : des humectants comme la glycérine, des agents composants du NMF (facteur naturel d'hydratation) comme l'urée jusqu'à 10%, ou d'actifs qui retiennent l'eau dans les cellules (extraits de plantes comme l'imperata cylindrica).

UNE CRÈME QUI NOURRIT

Pour limiter le dessèchement cutané, il est nécessaire de restaurer la fonction barrière pour empêcher l'évaporation de l'eau, à l'aide d'acides gras. On les trouve dans les huiles et les beurres naturels contenant des Oméga-3 et 6, comme l'huile de pépins de raisin, de cameline ou d'argan ou du beurre de karité en forte concentration (plus de 10%).

UNE CRÈME QUI DÉSINFECTE

Si la peau est lésée, les pieds risquent une infection bactérienne. On peut donc trouver dans certaines crèmes des actifs antifongiques ou antibactériens qui protègent la flore microbienne cutanée, comme les lipesters de soie. Ou le triclosan, de plus en plus rarement utilisé, car soupçonné d'être un perturbateur endocrinien (bien lire la composition).

Ou des huiles essentielles, qui ont l'avantage d'être à la fois antiseptiques, antifongiques, rafraîchissantes (menthe, eucalyptus) et parfumantes (lavande, romarin, thym, tea tree ou melaleuca).

UNE CRÈME QUI LIMITE LA CORNE

Grâce à des ingrédients comme l'urée qui éliminent progressivement la peau morte. Mais, on peut aussi le faire régulièrement de façon mécanique avec une râpe. Ou alterner soin nourrissant et crème contenant des agents kératolytiques, (acide salicylique ou urée dosée à plus de 10%).

COMMENT APPLIQUER SA CRÈME POUR PIEDS SECS ?

Avant d'appliquer un soin hydratant, mieux vaut éliminer les callosités en exfoliant avec une râpe douce ou en passant une crème gommante.

A quel moment ?

Le soir avant de se coucher, en massant bien la totalité du pied, sans oublier le dessus, le contour des ongles et les malléoles.

Un rituel à la fois nourrissant et délassant.