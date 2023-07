La 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputée lundi, a été marquée par un statut quo en bas du tableau, alors que la JS Kabylie et l'ASO Chlef ont assuré leur maintien, en l'emportant respectivement face au NC Magra (2-0) et à l'USM Alger (3-1).

Au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, la JSK s'est mise définitivement à l'abri, grâce à son précieux succès face au NC Magra (2-0) et peut désormais penser à la saison prochaine.

Les "Canaris", qui ont atteint la barre de 39 points, restent invaincus depuis l'arrivée de l'entraîneur Youcef Bouzidi en mai dernier, en remplacement Miloud Hamdi limogé.

L'ASO Chlef, détentrice de la Coupe d'Algérie, a également assuré son maintien parmi l'élite, grâce à un deuxième succès de rang, décroché cette fois-ci en déplacement face à l'USM Alger (3-1).

Les Algérois ont complètement baissé les bras depuis notamment leur consécration en Coupe de la Confédération en juin dernier.

En bas du tableau, le premier potentiel relégable le RC Arbaâ (15e-36 pts) s'est relancé dans la course au maintien, en s'imposant chez la lanterne rouge le HB Chelghoum Laïd (3-0), et garde son destin en mains. Les gars de Larbaâ joueront leur survie parmi l'élite, samedi prochain à domicile face à un concurrent direct le Paradou AC (12e, 38 pts), vainqueur à domicile face à l'US Biskra (2-1).

Le MC El Bayadh, véritable révélation pour sa première saison en Ligue 1, s'est emparé de la troisième place, en surclassant le dauphin du leader le CS Constantine (3-1).

La course pour la 2e place est complètement relancée, puisque le CSC (2e, 47 pts), ne compte désormais qu'une seule longueur d'avance sur son adversaire du jour. L'identité du vice-champion d'Algérie sera connue samedi lors de la 30e et dernière journée.

En ballotage favorable, le CSC recevra l'USMA, alors que le MC Alger (4e, 44 pts), auteur d'un match nul ce lundi à Sétif face à l'Entente (1-1), accueillera le MC El Bayadh (3e, 46 pts) dans un match pour le podium.

C'est déjà les vacances pour le champion en titre le CR Belouizdad, sèchement battu en déplacement par l'USM Khenchela (4-0).

L'attaquant Sofiane Bayazid s'est distingué en signant un triplé, qui lui a permis de se hisser en tête du classement des buteurs avec 12 buts, en compagnie de Mohamed Toumi (RCA) et Mohamed Amine Souibaâh (MCO).

Enfin, le MC Oran, assuré de son maintien au terme de la p récédente journée, a réalisé une victoire pour le moral à la maison face à la JS Saoura (1-0), un résultat qui n'a aucune incidence sur le classement.

La 30e et dernière journée du championnat se jouera dans son intégralité samedi.