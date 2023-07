De grands noms du malouf, d’Algérie et de cinq (5) autres pays du pourtour méditerranéen, seront au rendez-vous, dès mardi, de la 11ème édition du festival culturel international dédié à ce genre musical authentique, et qui fait son come-back après une interruption de six ans.

Le commissaire du festival, Lyès Benbakir, précisant que cet événement culturel très attendu dans la ville des ponts se tiendra du 11 au 15 juillet prochains à la salle Ahmed-Bey, a souligné, dans une conférence de presse, que les soirées du festival permettront au public constantinois de vivre des soirées "haut de gamme" animées par des chanteurs et des ensembles d’Algérie, de Tunisie, de Libye, du Liban et d’Italie avec, comme invitée d’honneur, la Turquie. M. Benbakir a indiqué, lors de cette conférence de presse organisée au musée des arts traditionnels et des expressions culturelles du Palais Hadj Ahmed-Bey, en présence d’un groupe d’artistes participant à cet événement, que le retour à Constantine du festival international du malouf, mettra de nouveau e n lumière la scène culturelle de la ville des ponts.

Cette 11ème édition du festival est organisée sous le slogan "Le malouf, forteresse et école éternelle de Constantine", est parrainée par le ministère de la Culture et des arts et sous l’égide du wali.

Les soirées au programme de cette grande manifestation culturelle offriront l’occasion au public constantinois de découvrir et de redécouvrir de nombreux artistes ayant contribué, chacun à sa manière et avec son talent propre, à la renommée jamais disparue de ce genre authentique, a indiqué le commissaire du festival.

La soirée d’ouverture, dénommée "les grands de la cité" sera animée par Salim Fergani, Ahmed Aouabdia, Tewfik Touati, Mohamed-Cherif Zaârour, Dib Layachi et Scheherazad Hilal (Tunisie).

Suivra la soirée (Soul El- Madina) "dynastie constantinoise", puis la soirée "La gandoura et les soies de la ville" pour mettre en valeur les spécificités des trois écoles de musique andalouse algérienne : la Sanaâ, le malouf et El Gharnati, avec la participation de Naïma El-Djazairia, Meriem Ben Allal, Dounia El Djazairia Nada Rihan, ainsi que l’artiste Libanaise Jahida Wahba.

Placée sous le slogan "l’avenir du malouf", la soirée de clôture du festival sera confiée à de jeunes voix à l’image de Adlane Fergani, Malik Chelouk, Nazim Menouar, Moh amed-Amine Bounah et l’ensemble turc Hamdi Demircioglu.

Le commissaire du festival a également noté que la dernière soirée du festival devant coïncider avec la clôture des Jeux sportifs arabes, accueillis en partie par la ville de Constantine, donnera l’occasion aux participants des pays arabes de découvrir l’art et le patrimoine musical algériens.

Cette 11ème édition verra également l’organisation d’expositions consacrées aux habits traditionnels féminin et masculin, à la gastronomie, aux techniques de distillation de l’eau de rose et de fleur d’oranger, aux confiseries constantinoises, ainsi qu’aux instruments de musique propres à ce genre musical.

De même qu’une exposition de photographies sera organisée au palais du Bey, à la grande bibliothèque et dans la grande salle d’expositions du Zenit (salle Ahmed-Bey), mettant en valeur l’histoire de la ville et son riche patrimoine.

A noter qu’il a été prévu à l’intention du public et, notamment des familles, cinq endroits en ville pour le transport, pour un prix symbolique, vers la salle Ahmed-Bey (et retour), tout au long de la manifestation.