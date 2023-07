Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont réalisé un bond quantitatif et qualitatif sans précédent au cours des trois dernières années, consacrant l'orientation vers davantage de marchés internationaux, en particulier le marché africain. Voici les exportations hors hydrocarbures les plus importantes de l'Algérie vers les pays africains en 2022, qui se sont élevées à près de 600 millions de dollars, soit environ 9% du total des exportations hors pétrole et gaz. (source: ALGEX)

- Le ciment s'est classé au premier rang des exportations algériennes vers l'Afrique, avec une valeur de 254 millions de dollars, soit une augmentation de 71% par rapport à 2021 et de 347 % par rapport à 2020.

- Exportations d'ammoniac : 59,5 millions de dollars

- Produits en plastique : 63 millions de dollars

- Produits sidérurgiques : 39 millions de dollars

- Sucre : 42 millions de dollars

- Verre plat : 33 millions de dollars

- Papier et carton : 28,5 millions de dollars

- Divers autres produits, notamment des huiles alimentaires, de l'eau minérale, des dattes et du poisson.