La police turque a, au cours d'une opération sécuritaire menée dans la capitale Ankara, arrêté 22 terroristes affiliés à Daech, rapportent lundi des médias locaux.

Des équipes de police ont mené une opération antiterroriste qui a permis de mettre aux arrêts 22 personnes pour leurs liens avec le groupe terroriste, selon des sources sécuritaires citées par des médias.

L'opération a été initiée suite à la découverte de personnes soupçonnées d'avoir été en contact avec des membres de Daech dans des zones de conflit et d'avoir mené des activités pour l'organisation terroriste au cours des dernières années.

Les arrestations ont eu lieu lors de l'opération menée à travers Ankara, et d'autres suspects restent recherchés par la police.

En 2013, la Turquie a été l'un des premiers pays à déclarer Daech organisation terroriste.

Depuis, le pays a été attaqué à plusieurs reprises par le groupe terroriste, faisant plus de 300 morts et des centaines de blessés dans au moins dix attentats-suicide, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.