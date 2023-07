Des dizaines de colons sionistes ont envahi à nouveau, mardi, la Mosquée Al-Aqsa à El-Qods occupée, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa.

Selon Wafa, citant le Département des dotations islamiques à El-Qods occupée, les colons extrémistes ont envahi la mosquée sainte en groupes, effectuant des tours de provocation dans ses esplanades, du côté de la porte des Maghrébins.

La mosquée sainte est témoin d'une série de violations quotidiennes et d'incursions de colons. L'occupation sioniste tente d’empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement leurs rituels talmudiques. En 2022, Al-Aqsa a été prise d'assaut plus de 260 fois par quelque 48.000 colons sionistes, selon le ministère palestinien des Waqfs et des Affaires religieuses.