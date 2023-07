Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti lundi que le conflit en cours au Soudan pourrait dégénérer en une véritable guerre civile. Le Secrétaire général de l'ONU "est vivement préoccupé par le fait que les affrontements entre les différentes factions armées ont conduit le Soudan au bord d'une guerre civile de grande ampleur, susceptible de déstabiliser l'ensemble de la région", a déclaré son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans un communiqué de presse.

"Le mépris total du droit humanitaire et des droits de l'homme est dangereux et inquiétant", a-t-il ajouté. Le Soudan est en proie depuis le mois d'avril à des affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR), un conflit qui a fait près de 3.000 morts et des milliers de blessés parmi la population civile, d'après les autorités sanitaires locales. Plusieurs accords de cessez-le-feu entre les belligérants n'ont pas réussi à mettre fin à la violence dans le pays. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que près de trois millions de personnes ont été déplacées par ce conflit.