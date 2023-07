Le centre anti cancer (CAC) de Bechar a été renforcé par l’acquisition de quatre (4) détecteurs de veines infrarouges dont trois (3) sont déjà en exploitation au titre des actions d’équipements des services médicaux spécialisés, a-t-on appris lundi auprès de la direction de cet établissement hospitalier spécialisé.

"L’acquisition de ces équipements ultramoderne permettra une meilleure prise en charge des patients et l’amélioration des conditions de travail de nos médecins spécialistes", a-déclaré à l’APS le directeur de ce centre, Ahmed Chawki Belbey.

Ces nouveaux équipements dont vient d’être dotés trois (3) de nos services dont celui du laboratoire central et ceux du tri des patients et de la chimiothérapie, facilitent désormais la détection des veines des patients et les affichent en images couleurs ou en noir et blanc, de même qu’il permettent la réduction du temps consacré aux tentatives répétées de recherches de veines et d'éviter la file d'attente et le risque de contamination sanguine, a-t-il expliqué.

Ce centre hospitalier de dimension régionale et qui a reçu durant le premier semestre 2023, un total de 3.724 patients pour des consultations et traitement spécialisés pour différents cancers, s’est également doté, début de cette année, d’une unité d’oncologie-génétique ultra moderne au titre du plan national de lutte contre le cancer, qui permet d’effectuer rapidement des analyses et des diagnostics à partir d’une prise de sang pour la recherche de mutations chez les personnes ayant une prédisposition héréditaire au cancer, a ajouté M.Belbey.

D’une capacité d’accueil de 140 lits, ce centre de santé, inauguré en 2019, accueille des patients issus tant des wilayas du Sud-ouest que d'autres régions du nord du pays et ce, grâce à ses différents services médicaux spécialisés notamment la radiothérapie, la chirurgie,l’hématologie, l’IRM, la mammographie et l’échographie en plus de ses trois (3) blocs opératoires ainsi que d'autres servitudes.