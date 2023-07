Quatre-vingt-six (86) projets de start-up ont été déposés par des étudiants de l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) au niveau de l'incubateur de ce même établissement de l'enseignement supérieur, a-t-on appris, lundi, auprès de cette institution.

Rencontré en marge du Salon national des activités scientifiques de jeunes et des start-up, qui s’est ouvert dimanche au Centre de loisirs scientifiques (CLS) de Tizi-Ouzou, le doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, Mokrane Ali, a indiqué que l'incubateur de l'UMMTO héberge actuellement 86 projets de start-up touchant à divers domaines.

Ces projets, a-t-il ajouté se caractérisent par leur diversité, puisque touchant à différents domaines dont le commerce électronique, l’E-santé, la technologie, la biologie", relevant qu'il s'agit d'idées de start-up "assez intéressantes".

Sur ces 86 projets, 12 demandes de label "projet innovant", "Start-up" ou "Incubateur", ont été déposés auprès des services compétents, a ajouté le doyen qui a rappelé que" l’objectif étant que ces 12 projets soient la bellisés afin qu'ils puissent bénéficier d’un financement et d’un accompagnement, notamment".

A cela s'ajoutent l'introduction de 11 demandes de brevets, visant à protéger les idées des incubés, a-t-il fait savoir.

En outre, Mokrane Ali a signalé que "cette année et pour la première fois à L'UMMTO, 13 étudiants ont soutenu leurs mémoires de Master pour l'obtention d'un diplôme de start-up.

"J'espère qu'après ces soutenances, les jeunes diplômés vont bénéficier d'un accompagnement pour concrétiser leurs idées", a-t-il ajouté.

Le doyen de la faculté des sciences économiques, a relevé l'existence d'un vivier "très important" de porteurs de projets de start-up et d'idées innovantes, ainsi que d'un engouement de la part des étudiants à la création de start-up.

Aussi et vu cet "engouement", le nombre de projets qui seront déposés au niveau de l'incubateur "sera doublé, voir même triplé l'année prochaine", a-t-il prévu.

"L’avenir de l’innovation est chez les jeunes", a assuré le responsable, qui a indiqué, à propos de sa présence au Salon des activités scientifiques de jeunes et des start-up, que l'un des objectifs de la feuille de route de l'université de Tizi-Ouzou est de créer des passerelles avec le monde de l’entreprise et les différents partenaires économiques et sociaux pour une meilleure ouverture de l'université sur son environnement.

Ce Salon de trois jours, organisée par la DJS et la ligue de wilaya des activités scientifiques et techniques de jeunes, réuni une centaine de jeunes porteurs d'idées innovantes et gérants de start-up, issus d’une trentaine de wilayas, ainsi que plus d’une vingtaine de chercheurs, professeurs d’université et opérateurs économiques.