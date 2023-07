Un mémorandum d’entente a été signé entre le Centre universitaire Abdelhafid Boussouf de Mila et l’université de Jordanie, a indiqué lundi le directeur du centre universitaire de Mila, Pr Amirouche Bouchelaghem.

Ce mémorandum s’inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique d’ouverture sur l’environnement international dans le but de développer la coopération académique entre les deux institutions universitaires surtout que l’université de Jordanie est classée parmi les 500 meilleures universités au monde selon le classement mondial QS, a précisé à l’APS le même responsable.

En vertu de ce mémorandum signé fin juin passé au siège de l’université de Jordanie, il sera procédé au développement du partenariat dans les activités académiques diverses, à des échanges entre les corps enseignants et chercheurs des deux institutions, et à des recherches scientifiques, a indiqué le même responsable.

Le travail entre les deux institutions s’élargira pour inclure des projets communs de recherche, l’organisation de cours, conférences et congrès en commun et l’échange des publications, revues et travaux de recherche, selon la même source. Cet accord sert les intérêts des deux institutions universitaires et ouvrira des perspectives plus larges pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, a encore estimé le directeur du centre universitaire Abdelhafid Boussouf.

Ce centre a signé des conventions de coopération et de partenariat avec plusieurs établissements étrangers dont l’université de Varna de Bulgarie et l’université nouvelle de Lisbonne du Portugal, et a reçu des délégations scientifiques de ces universités, note-t-on.