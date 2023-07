Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a présidé, lundi à Dar al Imam (Alger), la cérémonie de distinction de l'année culturelle du Centre culturel islamique 2022-2023.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Belmahdi s'est félicité du travail réalisé par le Centre en vue "d'inculquer la culture et le référent religieux algérien au sein de la société, notamment en milieu des jeunes", appelant tous les acteurs, enseignants et intellectuels, à "accompagner le Centre pour concrétiser ses activités tendant à éduquer les jeunes et à leur apprendre les principes de la religion islamique qui appelle à la fraternité, la tolérance, la cohabitation et la solidarité".

Le ministre a rappelé les activités du Centre visant à permettre "aux jeunes de découvrir les monuments religieux que recèle l'Algérie et leur ancrer la culture du référent religieux" tout en "les sensibilisant quant à la nécessité d'apprendre sur l'histoire héroïque de leur pays et préserver les symboles et les savants de la nation".

Le Centre a participé à plusieurs campagn es de don de sang et de sensibilisation aux dangers des accidents de la route et à lutte contre les différents fléaux sociaux ainsi qu'à la préservation de l'environnement. Le ministre a fait savoir que des écoles coraniques d'été sont organisées actuellement au profit des enfants du sud qui passent leurs vacances estivales à Alger et dans d'autres wilayas côtières.