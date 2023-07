L'Ecole joue un rôle primordial en matière d'enseignement de l'histoire et d'ancrage de la mémoire nationale chez les jeunes générations, à travers les programmes scolaires dédiés à forger leur personnalité, a affirmé lundi le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed.

"L'Ecole algérienne œuvre à la promotion et l'enseignement de l'histoire aux jeunes générations", a précisé M. Belaabed qui présidait une cérémonie organisée par son ministère au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger) à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

"L'ancrage de la Mémoire nationale chez ces jeunes générations leur permettra de promouvoir, en permanence, le sens du patriotisme, du respect des symboles de la Révolution outre la préservation de la mémoire des Chouhada et de la dignité des Moudjhidine", a-t-il souligné. Dans ce sillage, M. Belabed a ajouté que son département "vise la consécration des nobles valeurs novembristes", estimant que l'Algérie avait fait de la préservation de la mémoire nationale "un devoir national sacré comme l'avait souligné le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Estimant que l'organisation de cette cérémonie et d'autres activités éducatives à travers le pays visait à faire connaître les monuments de l'histoire et de la mémoire nationale auprès des générations montantes, le ministre a indiqué que le Conseil national des programmes composé d'enseignants-chercheurs, d'inspecteurs spécialisés et d'experts en Education, s'attèle à "revoir et à réviser les programmes d'enseignement selon un plan bien étudié".