L'inflation en Allemagne est repartie à la hausse en juin, à 6,4% sur un an, ont confirmé les chiffres définitifs publiés mardi. L'indicateur augmente de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois de mai et affiche une première hausse depuis le pic d'octobre dernier 8,8%, selon l'Office statistique "Destatis".

"Le taux d'inflation s'est donc à nouveau "quelque peu renforcé", après avoir ralenti pendant trois mois consécutifs", explique la présidente de "Destatis", Ruth Brand. L'indicateur en juin met en avant plusieurs effets de base, les prix dans les services ont connu une poussée à 5,3% sur un an, du fait de l'introduction en juin 2022 par le gouvernement allemand d'un billet de transport à 9 euros par mois dans tout le pays pendant les trois mois estivaux, explique "Destatis",or cette mesure ne s'applique pas cette année. Les prix de l'énergie ont par ailleurs connu une hausse annuelle de 3%, après 2,6% en mai, en raison d'une baisse de la taxe sur le carburant en juin 2022 .

De son côté, l'inflation alimentaire continue de reculer, même si elle reste à des niveaux élevés, à 13,7% en juin. "Les denrées alimentaires restent le principal moteur de l'augmentation des prix", insiste Mme Brand. Presque tous les groupes d'aliments étaient encore plus chers qu'un an plus tôt, notamment les produits laitiers (+22,53%). Seules les huiles comestibles étaient 12,1% moins chères qu'un an plus tôt.

Servant de référence pour la Banque centrale européenne (BCE), l'indice des prix harmonisé est également reparti à la hausse à 6,8% en juin, sur un an. En Europe, l'inflation globale est tombée à 5,5% en juin sur un an, après 6,1% en mai, mais elle reste préoccupante pour la BCE qui devrait poursuivre ses hausses de taux d'intérêt et continuer de freiner l'économie.