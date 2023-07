Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la Brigade de la Police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Rouïba, ont arrêté dix (10) individus dans une affaire d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un vol, a indiqué lundi un communiqué de ces services.

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la Brigade de la Police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Rouïba, ont arrêté dix (10) individus, âgés entre 16 et 37 ans, impliqués dans une affaire d'association de malfaiteurs en vue de la commission du crime de vol qualifié en réunion, avec effraction et escalade, recel d'objets volés, non-dénonciation du crime de vol et infraction à la législation et à la réglementation des changes", a ajouté la même source.

Cette affaire, traitée sous la contrôle permanent du parquet compétent, "a été enclenchée suite à la plainte d'une femme dont le domicile familial a été cambriolé par effraction", selon la même source, qui précise que "les cambrioleurs ont volé des bijoux en or d'une valeur de plus de 140 millions de centimes et un montant en monnaie nationale et en devise (euro)".