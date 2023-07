La sélection algérienne féminine, représentée par sept boxeuses en finales du tournoi des Jeux sportifs arabes (5-15 juillet), ambitionne de confirmer sa suprématie comme c'était le cas lors des Jeux méditerranéens d'Oran, mardi au Centre de préparation et de regroupement des équipes militaires à Ben Aknoun ( Alger).

L'objectif du noble art féminin algérien est d'atteindre le maximum de podiums et décrocher par la même occasion le premier sacre arabe qui vient confirmer une nouvelle fois la bonne santé des boxeuses algériennes. La boxeuse Fatiha Mansouri, médaillée de bronze aux Jeux méditerranéens d'Oran, sera opposée à la Marocaine Moutakki Yasmine. Dans la catégorie des moins de 50 kg, Boualem Roumaïssa, médaillée d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran et championne d'Afrique en titre, croisera les gants avec la Tunisienne Jouini Weam, dans un duel nord-africain ouvert à tous les pronostics.

Engagée directement en finale sans disputer les tours de qualifications, Abdelkader Hadjala Fatma-Zohra (-54 Kg) affrontera la Marocaine Bertal Widad.

De son côté, la médaillée d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran, Khelif Hadjila, sera opposée à la Tunisienne Homrani Zayani Meriem, un combat très attendu dans la catégorie des moins de 60 kg.

Dans la catégorie des moins de 63 kg, Zobeida Hayam Fatma-Zohra défiera la Saoudienne Alnaimi Ragad Ibrahim.

La vice championne du monde, Imane Khelif (-66kg), affrontera la Marocaine Belahbib Oumayma, alors que Benane Djoher (-75kg) clôtura cette journée des finales face à la Marocaine Lahmidi Saida. La sélection algérienne féminine a déjà assuré une médaille de bronze grâce à Souha Miloudi dans la catégorie des moins de 52 Kg. Huit finales dames sont au programme de la cinquième journée du tournoi arabe de boxe qui enregistre la présence de 103 boxeurs (78 messieurs et 25 dames).

Outre l'Algérie, pays organisateur, 12 pays arabes prennent part à l'édition d'Alger qui marquera pour la première fois la programmation du tournoi féminin.

Les sélections algériennes de boxe sont présentes avec 19 pugilistes (11 messieurs et 8 dames), sous la conduite des entraîneurs Ahmed Dine et Noureddine Touilbini (messieurs) et Abdelhani Kenzi et Mohamed Chaouia (dames).

Lors de la précédente édition qui s'est déroulée en 2011 à Doha au Qatar, l'Algérie a terminé à la cinquième place avec un total de sept médailles (2 argent et 5 en bronze), rappellent-on.