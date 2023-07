La nageuse algérienne, Nesrine Medjahed nourrit de grosses ambitions pour se qualifier aux prochains Jeux olympiques (JO Paris-2024), surtout après avoir battu un record d’Algérie datant de 2009, lors des épreuves de natation des 15es jeux sportifs arabes (JSA) qu’organise l’Algérie jusqu’au 15 courant.

"Je crois de plus en plus en mes capacités de réaliser les minimas qui m’ouvrent les portes des prochains JO, surtout après le record d’Algérie que j’ai battu au cours de ces JSA sur le 100 m papillons, un record datant de 2009 (l’œuvre de Fella Bennaceur, ndlr)’’, a déclaré la jeune nageuse à l’APS, lundi soir, en clôture des épreuves de natation tenues à la piscine du complexe olympique Miloud Hadefi d’Oran.

"Il me reste encore dix mois pour essayer de réaliser les minimas exigés. Je table sur cette spécialité du 100m papillon, mais aussi sur les 50m nage libre où j’ai réalisé un bon chrono lors de ces JSA, et qui me motive à postuler pour un billet à Paris", a-t-elle ajouté.

Elle s’est dite, en outre, "satisfaite" de son parcours lors de ce rendez-vous arabes, pendant lequel elle a gagné des médailles de toutes les couleurs et battu aussi des records des jeux, souhaitant au passage de s’offrir de "meilleurs moyens de préparation à l’avenir".

Les spécialistes, à l’image de l’ancien international algérien, Sofiane Benchekor, prédisent un "bon avenir" à Nesrine Medjahed (24 ans).

Ils voient même en elle ‘’la mieux indiquée pour succéder à l’actuelle championne algérienne Amel Melih (32 ans), qui s’est aussi illustrée de fort belle manière au cours des JSA, avant sa participation au championnat du monde à partir de vendredi au Japon.