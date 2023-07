La natation, la gymnastique, et les sports de boules, avec quatre médailles d'or chacun, ont permis à l'Algérie de conforter sa suprématie aux Jeux sportifs arabes Algérie-2023 (5-15 juillet), grâce à 49 nouvelles médailles (18 or, 20 argent, 11 bronze), remportées lors de la 7e journée

des épreuves, disputée lundi.

Après sept journées de compétition, l'Algérie domine largement le tableau général des médailles avec un total de 168 breloques (72 or, 51 argent, 45 bronze), devant le Bahreïn (15 or, 8 argent, 8 bronze), et la Tunisie (11 or, 25 argent, 38 bronze).

La natation algérienne a confirmé sa bonne santé lors de ces joutes en s'offrant quatre nouvelles médailles en vermeil, grâce à Rania Nefsi (200 m brasse), Nesrine Medjahed (200 m nage libre), le relais masculin 4x100 quatre nages, et à l'incontournable Jawad Syoud (200 m papillon), ce dernier a établi un nouveau record des Jeux dans cette course.

Syoud a ravi la vedette durant les épreuves de natation disputée au centre nautique du complexe olympiques Miloud Hadefi d'Oran, en s'offrant sa 10e médaille d'or personnelle (5 courses individuelles et 5 en relais), contribuant largement à la belle moisson de la natation algérienne. Les JSA ont constitué une bonne étape préparatoire pour Syoud, en vue des prochains Mondiaux de Fukuoka au Japon (14 - 30 juillet).

Outre ces quatre médailles d'or, l'Algérie a également remporté quatre médailles d'argent et une en bronze, lors de cette dernière journée des épreuves de natation.

Lors de la 3e et dernière journée des épreuve de gymnastique, disputées à la salle omnisports du complexe olympique Miloud Hadefi d’Oran, les Algériens ont récolté huit nouvelles médailles ( 4 or, 3 argent, 1 bronze). Le gymnaste Aliouet Mohammed Réda a remporté deux médailles d'or en barres asymétriques (13,467 points) et barre fixe (13,033), alors que la gymnaste Salem Lahna a remporté la médaille d’or en poutre (11,733 points), et le gymnaste Rezki Ali a décroché, pour sa part, la médaille d’or au sol (11,567).

En Sports de boules, l'Algérie a survolé les épreuves en remportant 4 breloques en vermeil, œuvre de Nadia Djebri en tir de précision (jeu court), la doublette mixte en Raffa (Chehrazed Chebani et Tarek Zekiri), en double féminin raffa (Chahrarzed Chebani et Boukhernafa Besma), et en double masculin raffa (Triak Amed et Zekiri Tarek). Le badminton s'est également illustré lors de cette 7e journée des JSA, en offrant à l'Algérie notamment trois médailles d'or en double, grâce à

Maâmeri et Sabri Madal (double messieurs), Lynda Mazri et Yasmine Chibah (double dames), ainsi que Kouceila Maâmeri et Tanina Maâmeri (double mixte), remportées au terme de trois finales 100% algériennes. En revanche, Adel Hamek a raté l'or du simple messieurs en s'inclinant en finale face au Bahreïni Adnane Hassen (16-21, 12-21). Six médailles de bronze sont venues enrichir la moisson algérienne dans cette dernière journée de cette discipline. La troisième plus grosse moisson a été réalisée grâce aux lutteurs algériens, auteur de 7 nouvelles médailles (2 or, 4 argent, 1 bronze). Les deux breloques en vermeil ont été décrochées en gréco-romaine, grâce à Ishak Ghaïou (- 67 kg) et Bachir Sid Azara (-87 kg). De leur côté, Salah-Eddine Kateb (-57 kg / lutte libre), Zoheir Iftène (-65 kg / lutte libre), Abdelkader Ikkal (-74 kg / lutte libre) et Akrem Boudjemline (-77 kg / gréco-romaine) ont pris l'argent, au moment où leur compatriote Abdelkrim Fergat s'est contenté du bronze (-60 kg/ gréco-romaine).

Lors de la 2e journée d'escrime, les Algériens ont décroché deux nouvelles médailles (1 or et 1 bronze), grâce à Meriem Mebarki, sacrée en fleuret, alors que Zakaria Bounachada s'est contenté du bronze en sabre. Enfin en sports collectifs, les volleyeuses algériennes ont enchaîné un quatrième succès de rang, en dominant le Qatar sur le score de 3 sets à 0 (25-7, 25-5, 25-5) pour le compte de la cinquième et dernière journée du premier tour, à la salle Harcha Hacène d'Alger.

Le Six national féminin affrontera en demi-finale son homologue jordanien, mercredi à la salle Harcha Hacène (10h00). L'autre demi-finale mettra aux prises la Tunisie aux Emirats arabes unis (13h00). Le match de classement et la finale se joueront vendredi.