Lombalgie, sciatique, cervicalgie... les problèmes de dos sont nombreux et souvent invalidants. L'acupuncture est reconnue pour les soulager efficacement. On fait le point avec le Dr Denis Colin, médecin généraliste et acupuncteur. Pratiquée depuis plus de 5000 ans, l'acupuncture fait partie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC).

Son efficacité est reconnue par l'Académie nationale de médecine et, depuis 1979, par l'Organisation mondiale pour la santé (OMS), qui la recommande comme thérapeutique naturelle dans plus de 40 maladies, dont les problèmes de dos. Il faut dire que l'acupuncture a fait l'objet de nombreuses recherches dont une méta-analyse (publiée en 2013) regroupant 32 études et montrant qu'elle réduisait significativement les douleurs ressenties par les patients. De plus, contrairement à la médecine occidentale qui ne traite que les symptômes, l'acupuncture s'intéresse à la personne dans sa globalité. Elle recherche également les causes du problème afin d'éviter qu'il ne se reproduise.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

L'acupuncture consiste à soigner les patients en plaçant des aiguilles sur des points, le long de 12 méridiens, chacun d'entre eux étant lié à un système organique. Le but ? Harmoniser la circulation de l'énergie vitale à travers ces lignes imaginaires et déclencher le processus d'autoguérison.

Comment ? Les aiguilles stimulent le système nerveux et activent lalibération d'endorphines et d'adénosine. Ces substances biochimiques produites par le cerveau permettent de réduire la sensation de douleur et l'inflammation. Enfin, l'acupuncture augmente la microcirculation locale, ce qui améliore la mobilité articulaire et le relâchement musculaire. Résultat, moins de douleurs et une souplesse articulaire retrouvée.

COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE ?

Après avoir exposé le motif de sa consultation, le patient est interrogé sur ses antécédents familiaux, ses habitudes de vie, ses activités, son sommeil, son alimentation... afin de faire le lien entre sa douleur et d'autres éléments de sa vie qui pourraient avoir une incidence. Ensuite, le praticien examine le patient, prend ses pouls chinois et examine sa langue, pour faire le point sur d'éventuels déséquilibres énergétiques. Après seulement, il place les aiguilles, qui doivent être stériles et à usage unique. Les traités classiques de l'acupuncture reconnaissent 16 types de lombalgies traitées chacune avec des points spécifiques.

Selon les besoins du malade (motif de la consultation, signes cliniques... ), le choix des points (sur la zone douloureuse ou à distance : main, tête, cheville... ) et la manipulation des aiguilles (rotations des aiguilles plus ou moins rapides, temps de pose variable, pose et extraction lors de l'inspiration ou de l'expiration... ) varient. Ainsi, pour une même manifestation, il peut y avoir deux diagnostics opposés. Par exemple, pour traiter une lombalgie avec vide d'énergie (la personne est pâle, la voix faible... ) l'acupuncteur stimule le point 40 de la vessie (situé au milieu du creux poplité) de façon rapide. À l'inverse, si la personne est plutôt en excès d'énergie (teint rouge, voix forte... ), il va stimuler ce même point plus lentement pour disperser l'énergie.

COMBIEN DE SÉANCES POUR SOULAGER LE MAL DE DOS ?

Si la douleur est aiguë (lumbago après avoir soulevé une forte charge n'importe comment...), prévoyez environ 2 séances à quelques jours d'intervalle. Et s'il s'agit d'un problème chronique (lombalgie... ), dont il faut également rechercher les causes (stress... ), comptez une séance tous les 15 jours pendant plusieurs semaines.