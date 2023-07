Torticolis, lumbago, sciatique... Quand la douleur est là, on rêve de mains expertes venant débloquer tout ça. En appréhendant souvent un peu de se faire manipuler la colonne vertébrale. Caroline Lambert, vice-présidente de l'Association française de chiropraxie, vous aide à y voir plus clair.

QUI ALLER VOIR POUR "DÉBLOQUER" UN DOS DOULOUREUX ?

Si par "débloquer" on entend "se faire manipuler", en France, les seuls thérapeutes non-médecins habilités par la Haute Autorité de santé à pratiquer des manipulations vertébrales sont les chiropracteurs. Et cela de façon autonome, sans avoir besoin au préalable d'un certificat médical autorisant ce geste. Le législateur a en effet estimé que leurs cinq années d'études dans une unique école agréée par le ministère de la Santé permettaient de garantir une pratique sûre.On compte actuellement environ 1100 chiropracteurs enregistrés auprès des Agences régionales de santé.

QU'EST-CE, PRÉCISÉMENT, QU'UNE MANIPULATION VERTÉBRALE ?

La manipulation est une manœuvre brève et sèche exercée au niveau des articulations afin de leur permettre de retrouver leur mobilité et leur fonctionnalité. Objectif : améliorer le mouvement et soulager la douleur. Cette manipulation est dite "forcée" car elle pousse l'articulation au-delà de son jeu habituel, en respectant bien sûr les limites de l'anatomie.

Dans l'esprit du grand public, elle est synonyme de "craquements". Mais ce ne sont pas les os que le praticien fait craquer. Ce petit bruit caractéristique, qui n'est d'ailleurs pas systématique, correspond à la libération d'une bulle d'air par l'articulation travaillée. Les manipulations reposent souvent sur une technique manuelle mais le praticien peut également avoir recours à une table articulée spécifique ou à des instruments non invasifs qui permettent l'application d'une force suffisante et nécessaire sans engendrer de "craquement".

QUE PEUT-ELLE SOULAGER ?

La manipulation vertébrale est utilisée pour soulager les douleurs provoquées par un torticolis, un lumbago, une hernie discale, une sciatique... L'action sur la colonne, transmise à la moelle épinière (conducteur principal de l'information nerveuse), peut dans le même temps entraîner des bénéfices secondaires. C'est-à-dire qu'on peut en retirer des bienfaits autres que le soulagement des douleurs du dos. Après une manipulation, des patients peuvent ainsi constater une amélioration de leurs maux de tête (céphalées de tension), de leurs acouphènes, de vertiges...

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ?

Même si, dans l'imaginaire collectif, la manipulation vertébrale peut impressionner, elle ne fait pas mal. Les gestes du chiropracteur sont très précis et très rapides. Toutefois, quand la douleur ayant amené à consulter est vive, la simple pensée d'être touché peut tétaniser le patient. Le praticien peut alors débuter la séance par des techniques différentes, afin d'amener ce dernier à se détendre en focalisant son attention sur une autre partie du corps.

COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE ?

Le premier rendez-vous dure entre 30 et 45 minutes. Afin de vérifier que la manipulation vertébrale est la technique la plus adaptée pour son patient, le chiropracteur doit connaître un maximum de détails concernant la douleur. Il recherche s'il y a eu des antécédents de chute, d'accident, quelles sont les habitudes de vie. Pour s'assurer de l'absence de contre-indications, il va aussi s'appuyer sur un bilan radiologique. Enfin, il va effectuer une batterie de tests : neurologiques, musculaires, de résistance... Les séances suivantes seront un peu plus courtes. Mais même si des manipulations sont indiquées, elles ne peuvent se suffire à elles-mêmes. Pour consolider les résultats, le chiropracteur propose une prise en charge plus globale (renforcement musculaire, conseils posturaux, accompagnement nutritionnel... ).

QUELLE AUTRE TECHNIQUE MANUELLE PEUT SOULAGER LE DOS ?

Les thérapeutes manuels, qu'il s'agisse des chiropracteurs ou des ostéopathes, peuvent également recourir aux mobilisations. Il s'agit d'un mouvement lent et de grande amplitude, pratiqué sur une articulation. Elle esti destinée, notamment, à soulager les douleurs dorsales en redonnant une meilleure mobilité. Mais, contrairement à la manipulation, le mouvement initié par le thérapeute reste limité dans le jeu habituel de l'articulation. Il ne peut donc en aucun cas y avoir d'effet de craquement. On considère fréquemment la mobilisation comme une technique plus "douce" que la manipulation. Elle n'en reste pas moins efficace.