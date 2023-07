Le yoga pourrait soulager les douleurs des personnes qui souffrent de lombalgie chronique et réduire ainsi leur recours aux antidouleurs et aux opiacés.

Le yoga et les thérapies manuelles sont des approches efficaces pour traiter la lombalgie chronique et les insomnies liées au mal de dos, selon une étude du Boston medical center (Etats-Unis). "La forte prévalence de problèmes de sommeil chez les adultes souffrant de douleurs lombaires chroniques peut avoir des effets néfastes sur la santé et le bien-être en général" a déclaré le Pr Eric Roseen, principal auteur de cette étude. "Or la combinaison de médicaments contre la douleur et de somnifères augmente le risque d'overdose. Cela souligne vraiment la nécessité de trouver des approches non pharmacologiques pour ces patients".

Dans des études précédentes, les chercheurs avaient déjà montré que la pratique du yoga pouvait réduire la courbure de la colonne vertébrale chez les personnes souffrant de scoliose. Ils avaient aussi découvert que la pratique du yoga pendant au moins 6 à 12 mois permettait de rétablir les capacités fonctionnelles des personnes souffrant de mal de dos.

Pour cette étude, le Pr Roseen a suivi 320 adultes souffrant de lombalgie chronique. 90% d'entre eux souffraient également d'insomnies dues à la douleur. Ces patients ont ressenti des effets sur la diminution de la douleur au bout de 6 semaines de pratique du yoga. Ils ont également ressenti des effets positifs sur la qualité de leur sommeil après 12 semaines de pratique. "Cette approche holistique contribue à réduire le recours aux médicaments, ainsi qu'à rendre les patients plus sûrs et plus à l'aise" insiste le médecin.

Attention, avant de choisir de pratiquer le yoga comme traitement antidouleur, vérifiez que le programme suivi n'a pas de contre-indications contre le mal de dos et que le professeur connaît bien les risques inhérents à votre pathologie.