La sélection algérienne de football des moins de 23 ans abordera sa demi-finale des Jeux sportifs arabes 2023 contre son homologue saoudienne mardi à 17h30 au stade 19 mai 1956 d'Annaba, avec un moral au beau fixe et une ferme détermination de décrocher son billet pour la finale du tournoi, a affirmé lundi l'entraineur national Ait Mohamed Rachid.

"L'excellent parcours de équipe lors de la phase de poules et la brillante qualification pour les demi-finales a permis aux joueurs de gagner en confiance avant d'affronter les Saoudiens.

Le moral est au beau fixe et nous allons aborder cette rencontre avec détermination pour atteindre la finale" a déclaré Ait Mohamed en conférence de presse d'avant match.

La sélection algérienne a terminé la phase de poules en tête du groupe A avec sept points récoltés grâce à deux victoires contre le Soudan (2-1) et le Liban (2-0) contre un nul face à Oman (0-0).

L'Arabie saoudite a pris la deuxième place du groupe B devancée par la Syrie à la différence de buts.

Pour le match de mardi, l'équipe algérienne sera au grand complet à l'exception de Fares Djebri toujours blessé, selon le coach national.

Interrogé sur l'adversaire saoudien, Aït Mohamed a considéré que "l'équipe saoudienne est un rival redoutable qui maitrise le jeu collectif ", ajoutant que le staff technique "prépare techniquement et physiquement son équipe pour la victoire".

Enfin, Il a souligné que " la sélection algérienne va évoluer devant son public et la programmation du match à 17h30 n'aura pas d’effet sur les joueurs ".

De son côté, l’entraineur saoudien, Marcos Suarez a indiqué que la sélection qu'il dirige est composée de jeunes joueurs qui participent pour la première fois à des matches internationaux".

Et d’ajouter : " Nous affronterons une équipe algérienne forte qui évolue sur son terrain et devant son public.

Le match sera difficile mais nous avons des arguments à faire valoir.

Nous allons essayer d'exploiter les points faibles de l'adversaire et être efficaces devant les buts" La sélection saoudienne effectuera lundi à 17h30 une séance d’entrainement au stade colonel Chabou d’Annaba tandis que la séance d’entrainement de la sélection algérienne est prévue sur le terrain annexe du stade 19 mai 1956 à 18h30.

Jeux sportifs arabes 2023 - football (Demi-finales) Le programme

Programme des demi-finales du tournoi de football des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, prévues mardi au stade du 19 mai 1956 d’Annaba :

Demi-finales (Mardi, 11 juillet 2023 ) :

Algérie - Arabie saoudite (17h30)

Syrie - Soudan (21h00)

Match de classement (Vendredi, 14 juillet 2023) :

Au stade du 19 mai 1956 d’Annaba : Perdant demi-finale 1 - Perdant

demi-finale 2 (17h30)

Finale (Vendredi, 14 juillet) :

Au stade du 19 mai 1956 d’Annaba : Vainqueur demi-finale 1 – Vainqueur demi-finale 2 (21h00).