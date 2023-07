Des températures caniculaires pouvant atteindre les 49 degrés Celsius affecteront, lundi et mardi, les wilayas de Biskra, El M'Ghair et le Nord d'El Oued, a annoncé dimanche l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Placé en vigilance "orange", le BMS précise que les températures maximales prévues peuvent atteindre les 49 C, alors que les températures minimales oscilleront entre 36 C et 39 C. Le BMS canicule émis samedi reste en vigueur, selon la même source.