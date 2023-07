M. Attaf avait eu auparavant des entretiens "approfondis" avec son homologue iranien, M. Hossein Amir-Abdollahian, au cours desquels les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales, et examiné les développements aux niveaux régional et international, ajoute le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans une déclaration à la presse, M. Attaf a affirmé que les entretiens ont abouti à "des résultats positifs et pratiques visant dans leur ensemble à relancer et à dynamiser les relations bilatérales".

A cet égard, le ministre des Affaires étrangères a indiqué avoir convenu avec son homologue iranien de "lancer les préparatifs nécessaires à la tenue de la 3e session de la Grande commission mixte, et d'activer les autres mécanismes de coopération bilatérale, à l'instar du Comité de suivi, du Comité des consultations politiques, et des différents comités techniques et sectoriels". M. Attaf a également souligné la nécessité de se focaliser davantage sur les secteurs importants et prioritaires, notamment les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture, des transports, des TIC, de la fabrication des médicaments et des équipements médicaux.

Les deux ministres ont abordé, en outre, nombre de dossiers "importants" et de sujets "d'actualité", à l'image de la crise affectant les relations internationales, ainsi que les questions de décolonisation notamment en Palestine et au Sahara occidental, outre les crises au Yémen, en Libye et au Soudan, selon la même source.

Dans ce sillage, M. Attaf a affirmé avoir fait part à son homologue iranien des efforts de l'Algérie visant à contribuer à l'instauration de la paix et de la stabilité au double plan régional et international, rappelant, en particulier, l'initiative de médiation entre la Russie et l'Ukraine, en sus du rôle de l'Algérie en tant que chef de file du processus de paix et de réconciliation au Mali, de la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne, et ses efforts pour le développement de cette région. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé "la satisfaction de l'Algérie quant à l'évolution positive caractérisant les relations arabo-iraniennes, notamment entre l'Iran et l'Arabie saoudite".

Les deux parties se sont dites déterminées à "poursuivre et à renforcer la coordination bilatérale au sein des différentes organisations internationales d'appartenance commune", d'après le communiqué du ministère. Se félicitant du retour du Mouvement des Non-alignés (MNA) au-devant de la scène internationale, les deux ministres ont procédé à "un échange d'informations et d'analyses sur la candidature de l'Algérie et l'Iran pour rallier le groupe des BRICS qui a su, lui aussi, s'imposer dans le contexte international actuel".

M. Attaf a souligné que les relations entre l'Algérie et l'Iran, "ancrées dans l'histoire, ont un présent distingué et un avenir prometteur", a conclu le ministère des Affaires étrangères.