Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé dans sa circulaire numéro 1 du 4 juillet 2023, les règles générales applicables en matière de préinscription et d'orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Signée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, et publiée sur le site web du ministère, la circulaire vise à orienter les bacheliers au titre de l'année universitaire 2023-2024, et leur permet ainsi qu'aux titulaires d'un titre étranger reconnu équivalent, l'accès à l'enseignement et à la formation supérieurs.

La circulaire précise que le nouveau bachelier "peut prétendre à une inscription dans un parcours de formation dispensé en présentiel ou à distance, conformément à la réglementation en vigueur". "Le nouveau bachelier peut, s'il le souhaite, poursuivre deux parcours de formation en parallèle selon la disponibilité des offres de formation, le urs conditions d'accès et les places pédagogiques disponibles", lit-on dans ce document.