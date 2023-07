Plusieurs équipements médicaux et de bureaux ont été distribués lundi au profit d’établissements de santé de la wilaya de Tébessa en vue d’améliorer la qualité des services offerts aux malades. Le wali, Said Khelil a donné le coup d’envoi depuis le siège de la wilaya d’une caravane chargée de matériel médical et de bureaux à distribuer au profit de plusieurs établissements sanitaires dont certains mis en services dernièrement et autres devant être mis en exploitation "avant la fin de l’année en cours".

Il s’agit entre autres de lits médicaux, équipements de radiologie, des générateurs d’oxygène, et lits dentaires en plus de climatiseurs, des bureaux et des chaises, a-t-on précisé. L’acquisition de ces équipements a nécessité un budget de plus de 1,9 milliard DA puisé du budget de la wilaya, a révélé le wali dans une déclaration à la presse à cette occasion.

Depuis le début de l’année en cours, il a été procédé à la mise en service de plusieurs salles de soins, polycliniques, des points de permanence, et des unités de dépistage et de suivi UDS à travers plusieurs communes de la wilaya en plus des urgences médicales à la commune Bekaria, un service de médecine et chirurgie pédiatrique à l’hôpital "Ben Djedda Mehania" de Tébessa, en attendant l’ouverture "avant fin 2023" d’un hôpital 120 lits au chef-lieu de wilaya et un autre de 60 lits à El Ogla.

Le même responsable a supervisé également la mise en service d’un centre de diagnostic médical au chef- lieu de wilaya, réalisé dans le cadre d’un investissement privé comprenant notamment un bloc des urgences médicales et chirurgicales et un autre pour les consultations médicales spécialisées en diabète, la thyroïde, les reins, l’urologie, l’orthopédie et un laboratoire d’analyse médicale et une unité de radiologie numérique. Dans ce cadre, le même responsable a mis en avant l’importance de renforcer la cartographie sanitaire de la wilaya par ce genre d’infrastructures de statut privé, donnant des instructions aux directeurs concernés à l’effet d’assurer les facilitations nécessaires pour les médecins désirant ouvrir des cliniques privées, avant d’appeler à la création d’un pôle sanitaire.