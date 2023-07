Le secteur chinois des paiements numériques s'est élargi l'année dernière pour couvrir davantage de clients internationaux et soutenir l'économie réelle nationale, a indiqué un rapport de la société de traitement des paiements par carte bancaire du pays "China UnionPay".

En 2022, les services de paiement en ligne fournis par cette société chinoise se sont élargis à plus de 22 millions de clients dans plus de 200 pays et régions à l'étranger, selon le rapport annuel sur le développement de l'industrie chinoise des cartes bancaires.

L'année dernière, plus de 41 millions de personnes en Chine ont reçu des bons de consommation grâce à l'application de paiement de China Unionpay, ce qui a généré des transactions d'une valeur de près de 50 milliards de yuans (environ 6,9 milliards de dollars).

Le réseau de paiement hors ligne de la société a atteint 38 millions d'entreprises clientes dans 181 pays et régions du monde, les sociétés de paiement chinoises cherchant à renforcer leur présence mondiale par des moyens tels que la création de produits et de services de paiement transfrontaliers, selon le rapport.