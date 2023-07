Les Journées du Théâtre muet comique et du mime ont été lancées, dimanche soir au Petit théâtre de l'Association Culturelle "El Amel" à Oran, sous le slogan "Pour un humour raffiné ".

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l’animation de la scène culturelle de la Capitale de l'Ouest du pays, au cours de cet été, coïncidant avec la 15e édition des Jeux sportifs arabes, organisés en Algérie du 5 au 15 juillet, dont Oran accueille une partie de ses compétitions, a souligné le vice-président de l’Association, Belfadel Sidi Mohamed.

La première soirée de ces journées a vu la présentation d'un spectacle intitulé "Mosaïque" du type théâtre muet, dirigé par Bouzeboudja Ghaffour El-Houari, connu sous le pseudonyme de Houari Bora, d’après une idée de Belfadel Sidi Mohamed. La scénographie est réalisée par le marionnettiste Saïd Missoum.

Cette pièce, interprétée par le duo Houari Bora et Mohammed Nadir, raconte l'histoire d'un jeune homme qui a émigré à l'étranger, dans les années 90 du siècle dernier, mais qui a été tué par une balle perdue, a souligné le directeur de cette œuvre théâtrale, qui a été présentée, dep uis plusieurs années et interprétée par plusieurs comédiens.

Pour sa part, l'artiste Ali Khodja d'Oran, qui a une grande expérience dans l'art du mime (pantomime), a présenté des scènes artistiques comiques. Plusieurs spectacles de théâtre comique et muet sont programmés, lors des journées comiques et du pantomime, qui se poursuivront jusqu'au 11 juillet, et sont organisées par l'Association "El-Amel".

Cette association œuvre à officialiser cette manifestation, qui est une première expérience au niveau national, en Journées nationales du théâtre muet comique et pantomime, en vue de mettre en exergue des œuvres artistiques spécialisées dans ce genre d’Art, qui repose sur les mouvements corporels, les expressions du visage et la pantomime pour offrir des représentations comiques de niveau, a souligné l’artiste Belfadel Sidi Mohammed.