Le festival culturel international du Malouf qui fait son come-back à Constantine après 5 ans d’éclipse, a suscité joie et bonheur parmi les mélomanes qui attendent avec impatience le début de l’évènement à partir de mardi à la salle Ahmed Bey (Zénith).

La 11ème édition de ce festival international (11 au 15 juillet) constituera une opportunité pour réhabiliter et mettre en valeur des Cheikhs du Malouf comme Mohamed Chérif Zaârour, un maitre inégalable du genre.

Dib El Ayachi, Abdelhakim Bouaziz, Toufik Touati, Ahmed Aouabdia, Abderachid Segni, Riadh Khalfa, Salim Fergani et Abbas Righi prendront aussi part à cette édition, figurant parmi les musiciens et chanteurs du Malouf qui s’acharnent à préserver ce genre musical à travers leurs contributions au service de ce patrimoine culturel à la valeur inestimable.

Le commissaire du Festival, Ilyas Benbakir qui a indiqué que cette 11e édition mettra à l’honneur la Turquie et sera marquée par la participation de chanteurs du Liban, de la Tunisie, de l’Italie et de la Libye, a précisé que le programme des soirées a été arrêté selon des thèmes bien déterminée et dont le choix n’a pas été fortuit.

Il a annoncé que la première soirée sera intitulée "Kibar el Madina" (les grands de la ville), la seconde soirée "Soul el Madina" (dynastie constantinoise) et la troisième soirée "les ambassadeurs et les enfants de la médina".

La quatrième soirée sera dédiée aux femmes artistes de la ville, alors que la soirée de clôture sera placée sous le thème "l'avenir du Malouf".