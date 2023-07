Deux journalistes palestiniens ont été violemment agressés, lundi, par des soldats sionistes au cours d'un contrôle au poste militaire à Deir Sharaf, à l'ouest de Naplouse, a rapporté l'agence de presse Wafa.

"Après leur agression et l'endommagement de leur véhicule, les deux journalistes palestiniens qui revenaient d'une couverture médiatique ont été retenus pendant de longues heures dans les locaux des soldats sionistes", ajoute la même source.

Par ailleurs, six Palestiniens ont été arrêtés, tôt lundi, par les forces de l'occupation au cours d'une nouvelle incursion dans les villes d'El Khalil, d'El Qods et Ramallah.

"Lors de leur incursion, les soldats sionistes ont vandalisé et pillé aussi les maisons des Palestiniens arrêtés", ont précisé des témoins, cités par l'agence Wafa.

Les violations sionistes contre les Palestiniens ont connu une recrudescence sans précédent ces derniers mois.

Selon la Commission de la résistance au mur et aux colonies sionistes en Palestine, les forces de l'occupation et les colons sionistes ont commis 4.073 violations contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints durant le premier semestre 2023.