Huit personnes ont trouvé la mort dans la région de Hiran en Somalie (centre) dans une explosion qui a ciblé leur véhicule, a-t-on annoncé de source sécuritaire. Six enfants figurent parmi les huit victimes qui faisaient partie de deux familles, a précisé le sous-commissaire à la sécurité du district de Buulo Barde, Osman Gedi Ilmi.

Les personnes décédées se trouvaient à bord de deux véhicules en provenance du district de Buulo Barde à destination de la région de Jijibow dans la région de Hiran, a ajouté le responsable sécuritaire, attribuant l'attaque au groupe terroriste shebab.

Ce nouvel attentat intervient des heures après une opération de l'armée somalienne qui s'est soldée par la mort de 40 membres du groupe terroriste dans le sud du pays.

Plusieurs dirigeants du groupe terroriste figurent parmi les personnes tuées dans cette offensive qui visait un lieu de rassemblement des hommes armés, qui servait également de dépôt d’armes.

L'attaque intervient également quelques jours après la fin de la 1ère phase du retrait des forces de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), qui ont remis plus ieurs bases militaires aux forces somaliennes. L'ATMIS devrait retirer 2.000 soldats à fin juin et 3.000 autres d'ici le mois de septembre, conformément aux résolutions 2628 et 2670 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui chargent l'ATMIS de transférer les responsabilités en matière de sécurité dans les zones convenues aux forces de sécurité somaliennes.

Au lendemain de son investiture en 2022, le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a lancé une offensive visant à éradiquer la menace terroriste dans le pays.

Fin mars, Mogadiscio avait affirmé que plus de 3.000 terroristes ont été tués depuis le début de l'offensive, tandis que 70 villes et villages ont été libérés des mains du groupe.