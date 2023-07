Le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu dimanche président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le président Tinubu a été élu président lors de la 63-ème session ordinaire du bloc régional qui s'est tenue dimanche à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau. Après avoir reçu les documents de passation des mains du président sortant, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, M. Tinubu a déclaré : "Nous prendrons la démocratie au sérieux, la démocratie est très difficile, mais c'est la meilleure forme de gouvernement".

M. Tinubu s'est engagé à assumer la responsabilité de la fonction et à diriger une administration inclusive de l'organisation régionale. Le dirigeant nigérian a toutefois averti que la menace pour la paix dans la sous-région avait atteint une proportion alarmante avec le terrorisme et l'émergence d'un modèle de prise de contrôle militaire qui exige désormais des actions urgentes et concertées.

Il a déclaré que l'insécurité et le terrorisme rampant freinaient le pro grès et le développement de la région. M. Tinubu a appelé, à cette occasion, à une action collective des Etats membres, promettant que sous sa direction, les cadres seraient harmonisés pour réaliser les rêves de la CEDEAO.

"En ce qui concerne la paix et la sécurité, la menace a atteint un niveau alarmant et nécessite des actions urgentes pour relever les défis. En effet, sans un environnement pacifique, le progrès et le développement dans la région continueront à rester insaisissables. A cet égard, nous devons rester engagés dans l'utilisation de tous les cadres régionaux à notre disposition pour faire face à la menace de l'insécurité", a déclaré M. Tinubu, selon un communiqué de son porte-parole, Dele Alake.

Le président a noté que la CEDEAO avait développé une architecture de sécurité qui "couvre un large éventail de domaines (...), y compris la diplomatie préventive. Il y a également le Plan d'action régional de lutte contre le terrorisme 2020-2024, ainsi que l'opérationnalisation de la Force en attente de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme".

"Je veillerai à ce que nous harmonisions immédiatement ces plans et à ce que nous mobilisions les ressources et la volonté politique nécessaires à la mise en œuvre de ces initiatives. Comme les terroristes ne respectent pas les frontières, n ous devons travailler collectivement pour mettre en place une mesure régionale efficace de lutte contre le terrorisme", a-t-il ajouté.

Tout en décriant le modèle émergent de coup d'Etat en Afrique de l'Ouest où les soldats ont tronqué le mandat populaire, M. Tinubu a chargé la CEDEAO de rester ferme dans la défense de la démocratie.

"Nous devons rester fermes sur la démocratie. Il n'y a pas de gouvernance, de liberté et d'Etat de droit sans démocratie. Nous n'accepterons plus de coup d'Etat en Afrique de l'Ouest. La démocratie est très difficile à gérer, mais c'est la meilleure forme de gouvernement", a-t-il déclaré.

La présidence de la CEDEAO est assurée par l'un des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays membres, choisi par rotation pour un mandat d'un an. Le président de la CEDEAO joue un rôle stratégique dans la résolution des conflits, le plaidoyer et assure la liaison avec le président de la Commission de la CEDEAO, l'exécutif responsable de la gestion quotidienne et de la mise en œuvre des politiques et décisions de la CEDEAO.