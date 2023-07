L'opérateur Algérie Télécom et l'établissement public de radiodiffusion sonore (EPRS) ont signé, dimanche à Alger, une convention-cadre visant à "promouvoir le patrimoine radiophonique algérien et les services de télécommunication en Algérie", indique un communiqué d'Algérie Télécom.

"Ce partenariat stratégique entre les deux parties permettra à Algérie Télécom et l’EPRS de promouvoir le patrimoine radiophonique algérien et les services de télécommunication en Algérie", explique le communiqué, soulignant que "l’Algérie regorge d’un patrimoine radiophonique d’une valeur inestimable témoignant la richesse culturelle et historique de notre pays".

Grâce à ce partenariat, Algérie Télécom "mettra en valeur un riche contenu en le rendant accessible, dans un proche avenir, à un large public, à travers sa plateforme de vidéo à la demande +Dzair Play+", ajoute le communiqué.

Selon l'opérateur, ce partenariat s’inscrit dans le cadre "des efforts consentis par Algérie Télécom dans le cadre de la préservation du patrimoine algérien dont le patrimoine radiophonique".