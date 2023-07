La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a rappelé les règles de publication d'informations relatives à l'activité présidentielle, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République.

"La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a rappelé la teneur de son précédent communiqué affirmant que les informations officielles émanent exclusivement des communiqués distribués par la Présidence de la République via sa Direction générale de la communication", lit-on dans le communiqué.

"Après avoir constaté un relâchement dans sa mise en œuvre, à travers la publication et la diffusion d'informations prétendument liées à des activités officielles, la Direction générale de la communication appelle une fois de plus au strict respect des lois de la République et de la déontologie de la profession, et prévient que tout recours à d'autres sources s'agissant de l'activité présidentielle relève de la propagande et de l'infox, ce qui engage la responsabilité de l'auteur qui en répondra", précise la même source.