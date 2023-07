Une campagne de lutte contre les branchements illicites au réseau de distribution d'eau potable, visant à préserver la ressource et à réduire les risques de maladies à transmission hydrique (MTH), a été lancée dimanche à Ain Defla par l’Algérienne des eaux (ADE).

Pas moins de 30 équipes venues de 7 wilayas sont mobilisées pour mener cette campagne de lutte contre les branchements illicites qui se poursuivra jusqu'au 13 juillet en cours et touchera toutes les communes de la wilaya, a indiqué à l’APS le directeur de l’exploitation et de la maintenance à la direction générale de l’ADE, Ramdane Houchène, en marge de la cérémonie de lancement de la campagne au niveau du complexe sportif Benhamdoud Abdelkader en présence du wali, Abdelghani Filali.

Le même responsable a ajouté que 4 géo-radars, pouvant détecter les branchements illicites à une profondeur de 8 mètres, seront utilisés durant cette campagne par les équipes de l’ADE, soulignant que 16 appareils de même type ont été déjà acquis par ledit organisme public pour éradiquer ce phénomène.

Il a fait savoir qu’à cause des brancheme nts illicites "l’eau potable n’arrive pas chez le citoyen malgré sa disponibilité et la distribution de la ressource", indiquant que l’objectif principal de la campagne consiste à "récupérer l’eau" et à réaliser un gain à hauteur de près de 25% de la production.

Cette campagne permet également de lutter contre les maladies à transmission hydrique (MTH), a-t-il souligné, assurant que les branchements illicites "ne se font pas correctement, ce qui fait qu’il y a des infiltrations d'eaux usées dans le réseau de distribution d'eau potable". Pour sa part, le chef de l’exécutif local, Abdelghani Filali, qui a donné le coup d’envoi de la campagne, a appelé les citoyens à se mobiliser et à accompagner les équipes de l’ADE pour la réussite de cette opération visant à préserver la ressource hydrique.

L’ADE d’Ain Defla a recensé pas moins de 677 branchements illicites au réseau d’alimentation en eau potable en 2022 à travers le territoire de la wilaya. L'élimination de ces branchements a permis la récupération d’un volume d’eau de près de 178.500 m3 d'eau, a-t-on appris auprès de cet organisme.