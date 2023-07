Le parcours de formation à l'université Ibn Khaldoun à Tiaret sera renforcé par six nouvelles spécialités, qui seront lancées à partir de la prochaine année universitaire 2023-2024, a-t-on appris du recteur de cet établissement universitaire, Barzouk Belkoumane.

Il s'agit l'ouverture d'une annexe de la Faculté de médecine et de quatre spécialités d'ingéniorat en sciences agricoles, en génie civil, génie mécanique et génie électrique, ainsi qu'un Master en intelligence artificielle, a-t-il précisé, en marge d'une cérémonie en l'honneur des étudiants, qui se sont distingués au cours de l'année universitaire en cours.

L'annexe des sciences médicales affiliée à l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a été approuvée, après l'aval d'un comité mixte composé des cadres des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé, qui a confirmé l'existence des conditions nécessaires pour ouvrir cette spécialité, lors de sa visite à la wilaya, durant le premier trimestre de l'année, a expliqué la même source.

Ce même comité a examiné deux nouvelles infrastructures, le premier d’or dre pédagogique, d'une capacité de 2.000 places, et le second est une résidence universitaire d'une capacité de 2.000 lits, ce qui offrira les conditions favorables aux nouveaux bacheliers de Tiaret, Tissemsilt et d'autres wilayas voisines pour le choix de cette spécialité. L'encadrement de ces étudiants au tronc commun est assuré par des enseignants de l'Université Ibn Khaldoun, en collaboration avec des enseignants de la Faculté de Médecine de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella", également prévu dans le cadre d'une convention conclue entre les deux universités, au début de l'année 2023.

Concernant l’aspect sanitaire, la wilaya dispose de plusieurs structures qui offrent aux étudiants des conditions adéquates pour suivre leur formation pratique, à l'instar du complexe mère-enfant, l'hôpital public Youcef Damerdji, le complexe ORL, ainsi que le centre de traitement du cancer, qui est en voie d'achèvement, en plus d'autres services complémentaires, qui ont été examinés par le même comité, a ajouté le même responsable.

A la même occasion, des prototypes de projets de fin d'études préparés dans le cadre de l'arrêté "diplôme-startup/diplôme-brevet d’invention" ont été présentés, ainsi que 149 idées de projets réalisés par 163 étudiants enregistrées.

L'Université Ibn Khaldoun propose des for mations pour plus de 29.000 étudiants, répartis sur 138 spécialités, au niveau de huit facultés et un Institut des sciences vétérinaire, en plus de deux annexes, à Sougueur et Ksar Chellala, encadrés par 1.100 enseignants, a-t-on indiqué.