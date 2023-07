Le nouveau tunnel de Sidi-Aïch du tronçon Takerietz-Timezrit de la pénétrante autoroutière Béjaïa - Autoroute Est-Ouest devrait être mis en circulation prochainement, après l'achèvement de la dernière phase d'essais d'exploitation de cet ouvrage d'art, a indiqué dimanche l'Algérienne des autoroutes (ADA) dans un communiqué.

"Actuellement, les services techniques de l'ADA, en charge du projet, sont à pied d'oeuvre avec leur partenaire pour finaliser l'ultime phase d'essais d'exploitation du nouveau tunnel.

L'accent est mis, notamment, sur le test de la sécurité du système de protection anti-incendie dans le nouveau tunnel", précise la même source.

L'ADA souligne que ces tests sont nécessaires pour garantir la sécurité des usagers autoroutiers, et ce, "en prévision de sa toute prochaine mise en circulation".

L'agence vient d'achever la phase d'équipement du nouveau tunnel de Sidi-Aich, long de 1660 mètres, selon le communiqué.

L'ensemble des équipements des dispositifs de sécurité et système de surveillance, notamment les équipements électriques, de vidéosurveillance, les équipements de ventilation et d'éclairage ainsi que le système de transmission radio et d'appel d'urgence, ont été totalement installés, "conformément aux prescriptions de sécurité des tunnels routiers en relation avec les normes Internationales", d'après l'ADA.

L'agence a fait savoir dans son communiqué que les travaux de génie civil relatifs aux tronçon Takerietz-Timezrit, sur 16 km, du PK32 au PK48, de la pénétrante autoroutière Béjaïa - Autoroute Est-Ouest (Ahnif- Wilaya de Bouira), ont été achevés à 100% par les entreprises réalisatrices.