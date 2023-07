Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a reçu dimanche les ambassadeurs d'Iran et de Belgique en Algérie, respectivement, Mohammad Reza Babaie et Alain Leroy, avec lesquels il a évoqué la coopération bilatérale, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de son entretien avec l'ambassadeur de la République Islamique d'Iran, le ministre a passé en revue les différentes actions initiées au titre des relations économiques et financières bilatérales, ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays, selon la même source.

A cet égard, les deux parties ont souligné "l'important potentiel dont dispose les deux pays, qui nécessite d'être mis à profit pour rehausser le niveau de coopération au bénéfice du développement économique des deux parties".

L'ambassadeur iranien a, dans ce cadre, souligné la nécessité d'intensifier la coopération entre les deux pays dans les domaines d'intérêts communs, notamment dans les volets économique et financier.

Il a également exprimé le souhait pour une présence plus accrue des entreprises iraniennes en Algérie et des entreprises algériennes en Iran.

De son coté, M. Faid a affiché "la disponibilité de son département ministériel à travailler de concert avec la partie iranienne en vue d'instaurer une coopération économique bilatérale mutuellement bénéfique et hisser son niveau pour refléter l'excellence des relations politiques liant les deux pays".

A cet effet, il a été convenu d'intensifier les échanges pour explorer les opportunités et conforter le cadre juridique régissant cette coopération, ajoute-t-on.

Quant à l'entretien du ministre des Finances avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique, les deux parties ont passé brièvement en revue l'état des relations économiques et financières bilatérales, notamment la situation des entreprises belges en Algérie.

Le ministre a abordé également avec son interlocuteur la situation économique et financière de l'Algérie, particulièrement les réformes engagées dans les domaines du foncier économique, des marchés publics et la numérisation du secteur des finances dans la perspective d'instaurer la transparence, d'améliorer le climat des affaires et d'encourager l'investissement algérien et étranger.

Enfin, les deux parties "se sont engagés à poursuivre et maintenir leurs échanges et de travailler de concert pour lever les éventuels obstacles entravant les projet s de partenariat et, par conséquent, hisser le niveau des relations économiques et financières bilatérales", souligne le ministère dans le communiqué.