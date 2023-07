L'équipe nationale de badminton s'est assurée dimanche six places en finales des épreuves du double, des Jeux sportifs arabes Algérie-2023 (5-15 juillet), au terme des demi-finales disputées à l'Ecole supérieure d'Hôtellerie et de restauration d'Aïn-Benian (Ouest d'Alger).

La paire Maâmeri Tanina et Hala Bouksani a montré la voie à ses compatriotes, en se qualifiant pour le dernier stade de l'épreuve aux dépens des Syriennes Ranim Al-Hosbani et Sana Mahmoud.

Elle ont été imitées par Mazri Lynda et Yasmine Chibah, qualifiées aux dépens des leurs compatriotes Nihad Benhaoua et Houda Ferd.

Chez les messieurs, la paire Maâmeri Kouceila et Madal Sabri a validé son ticket pour la finale aux dépens des Jordaniens Sami Mohamed Abou Orah et Ahmed Ali Al-Chanik, alors qu'Abderrahim Belarbi et Adel Hamek ont éliminé les deux autres Algériens Seifeddine Larbaoui et Abdelaziz Oucheffoun. En double mixte, Maâmeri Kouceila et Tanina Maâmeri se sont qualifiés face à leurs compatriotes Abdelaziz Oucheffoun et Hala Bouksani, alors que le duo composé d'Abderrahim Belarbi et Lynda Mazri ont dominé l'autre paire algérienne Seifeddine Larbaoui et Yasmine Chibah.

Ainsi, il y aura menu lundi trois finales 100% algériennes en double. En individuel, le badiste algérien Adel Hamek, s'est qualifié pour la finale, en battant durant la matinée le Jordanien Baha-Eddine Ahmed, en demi-finale de l'épreuve.

Hamek rencontrera lundi en finale le Bahreïnien Adnane Hassan, qui a éliminé l'Algérien Madal Sabri.

Cette compétition qui a débuté jeudi, se poursuivra jusqu'à demain lundi avec la participation de 66 joueurs dont 25 filles issus de 10 pays à savoir: Irak, Jordanie, Qatar, Koweït, Syrie, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Emirats arabes unis et Algérie (pays hôte).

La sélection algérienne est présente avec un effectif composé de 16 badistes (8 messieurs et 8 dames) encadrés par un staff technique de 4 entraîneurs.