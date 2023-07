La lutte gréco-romaine a enrichi de six médailles la moisson algérienne à la 15e édition des Jeux sportifs arabes (5-15 juillet), après une récoltes de 4 or, 1 argent et 1 bronze, lors de la première journée de compétition, disputée dimanche à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

Les médailles d'or ont été l'œuvre d'Abdeldjebbar Djebbari (-63 kg), Abdelmalek Merabet (-72 kg), Ouakali Abdelkrim (-82 kg) et Adem Boudjemline (-97 kg), au moment où leurs compatriotes Mohamed Yacine Dridi (-55 kg) et Hichem Kouchit (-130 kg) se sont respectivement contentés de l'argent et du bronze.

"Nous sommes satisfaits des résultats obtenus au cours de cette première journée, surtout en présence des Irakiens et des Syriens, avec lesquels on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Car ils ont de très bons lutteurs. En tout cas, cela fait près d'une dizaine d'années que nous ne les avons plus croisés en compétition officielle et cela a fait que nous abordions ces Jeux arabes comme en faisant un grand saut dans l'inconnu" a commencé par expliquer l'entraîneur national, Mazouz Bendjeda.

"Finalement, nos appréhensions se sont avérées fondées, car les Irakiens et les Syriens ont été de redoutables concurrents, dans l'ensemble des catégories de poids. Ce qui cependant ne nous a pas empêchés de glaner six médailles au cours de cette première journée, dont quatre en or", s'est-il félicité.

Une difficulté confirmée par Djebbari Abdeldjebbar, médaillé d'or chez les moins de 63 kilos, après sa victoire finale contre le Syrien Mohamed Fawaz (2-1).

"Le combat a été très dur et j'ai vraiment dû puiser au plus profond de mes ressources pour pouvoir l'empoter. A présent que c'est fait, je dois admettre que c'est un pur bonheur, pour moi, mais aussi pour ma famille et mon pays, surtout que ces Jeux arabes se déroulent chez nous. Rien que pour cela, je me devais d'aller au bout et glaner cette médaille d'or" a-t-il indiqué à l'APS.

"C'est ma toute première participation aux Jeux arabes et je ne vous cache pas que ce sacre m'a ouvert l'appétit, à tel point que je nourris de grandes ambitions en prévision des prochains Mondiaux de lutte, qui auront lieu au mois de septembre 2023, surtout qu'il s'agit d'une compétition qualificative aux Jeux olympiques" a-t-il ajouté.

Même son de cloche du côté d'Abdelkrim Ouakali, médaillé d'or chez les moins de 82 kilos, ayant souligné au passage qu'il doit "changer de catégorie de poids prochainement, pour espérer aller aux JO", car la catégorie de poids dans laquelle il combat actuellement n'est pas olympique.

De son côté, le Directeur des équipes nationales Rezki Aït El Hocine a jugé que "le niveau de ces Jeux arabes est fort appréciable, surtout en présence des Syriens et des Irakiens" qui selon lui "font partie des meilleurs en Asie, et par conséquent au monde".

La compétition se poursuivra lundi, avec les derniers combats de lutte gréco-romaine et l'entame de la compétition en lutte libre, alors que la troisième et dernière journée de compétition, prévue mardi, sera consacrée uniquement à la lutte libre.