Les athlètes algériens ont survolé les épreuves de la sixième journée des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, disputées dimanche, en décrochant 32 breloques (16 or, 9 argent, 7 bronze) et creusent l'écart en tête du classement général avec 119 médailles (54 or, 31 argent, 34 bronze).

Dans sa journée la plus prolifique en médailles depuis le début des JSA-2023, l'Algérie a bonifié sa moisson grâce à la natation (4 or, 3 argent, 2 bronze), les sports de boules (4 or, 1 argent, 1 bronze), la lutte (4 or, 1 argent, 1 bronze), l'Escrime (2 or, 1 argent), la Gymnastique (1 or, 1 argent, 3 bronze), le Cyclisme (1 or, 1 argent) et les échecs (1 argent).

Les nageurs algériens ont encore une fois brillé au Cercle nautique du Complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran, en décrochant quatre nouvelles breloques en vermeil, grâce à Amel Melih (50 m nage libre), Jaouad Syoud (400 m quatre nages et 50 m brasse) et Nesrine Medjahed (100 m papillon). Fait saillant de la journée : deux records des jeux battus par Amel Melih et Jaouad Syoud, respectivement, sur les 50 m libre (25.56) et 50 m brasse (27.85), effaçant deux chronos datant de 2011.

Amel Melih, qui a décroché sa quatrième médaille d’or, depuis le début des épreuves, et battu aussi un quatrième record des JSA, s’est dite très satisfaite de sa performance du jour, surtout qu’il s’agissait de la spécialité de sa prédilection.

"Je suis très contente d’avoir réalisé mon meilleur temps de la saison dans la spécialité où j’excelle. Obtenir quatre médailles en vermeil avec à la clé quatre records arabes est le résultat d’intenses préparatifs. C’est stimulant aussi pour les championnats du monde, dans quelques jours, même si ce sera naturellement un autre niveau", a-t-elle déclaré.

Les athlètes algériens des sports de boules (rafle, jeu long et pétanque) se sont également distingués en décrochant six médailles (4 or, 1 argent, 1 bronze). La première médaille d’or a été l’œuvre de la triplette de jeu court composée de Nibib Abdelhay, Mohamed Boukhefardji et Rabah Bechan, vainqueurs en finale devant la triplette marocaine Hocine Kerbadj, Mekaoui Ali et Youcef Segheir sur le score de 13-03.

Les trois autres médailles en vermeil ont été remportées par la doublette messieurs du jeu long, composée de Chaachoua Mohamed et Benslim Mohamed, et en raffa simple individuel (dames et messieurs) par Mohamed Boukernafa et Chibani Chahrazed.

Toujours au Complexe olympique Miloud Hadefi, les gymnastes algériens ont réussi à décrocher une médaille d'or par Hilal Metidji aux anneaux, à laquelle s'ajoute celle en argent de Lahna Salem aux barres asymétriques et trois en bronze de Sihem Hamidi au saut de cheval, Bilal Bellaoui aux anneaux et Fatma Boukhatem aux barres asymétriques.

Dans une déclaration à l’APS, l’entraineur national, Hadji Abdelmadjid, a estimé que les résultats réalisés par les gymnastes algériens "jusqu'à présent sont très positifs", avec un bilan de deux médailles d'or en attendant la dernière journée prévue lundi.

A la Coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, les lutteurs algériens ont entamé de fort belle manière les épreuves de lutte gréco-romaine, s'adjugeant six breloques (4 or, 1 argent, 1 bronze). Les médailles en métal précieux ont été l'œuvre d'Abdeljabbar Djebari (-63 kg), Abdelmalek Merabet (-72 kg), Abdelkrim Oukali (-82 kg) et Adem Boudjemline (-97 kg). Les escrimeurs algériens ont également brillé lors de cette journée de compétition en décrochant deux médailles d'or par Saoussen Boudiaf au sabre et Zahra Boukhalifa à l'épée, tout comme leurs homologues de l'équipe féminine cyclisme, sacrée sur l'épreuve du contre-la-montre par équipes disputée à Tipasa.

A Constantine, l'équipe féminine d'échecs a obtenu la médaille d'argent au bout de trois jours de compétition selon le système ronde Robin. La première place est revenue aux Emirats arabes unis, alors que le bronze est revenu à la Syrie.

En sports collectifs, la sélection masculine de volley-ball a bouclé le premier tour du tournoi des JSA-2023 avec un quatrième succès de rang devant la Jordanie sur le score de 3 sets à 0 (25-14, 26-24, 25-14), dimanche soir à la salle Harcha Hacène d'Alger.

A l'issue des matchs de la quatrième journée, le Six national s'est assuré la première place du classement avec 12 points et connaitra son adversaire dans le dernier carré après le déroulement de la 5e journée prévue lundi. Après six journées de compétition, l'Algérie domine largement le tableau général des médailles avec un total de 119 médailles (54 or, 31 argent, 34 bronze), devant Bahreïn avec 30 médailles (14 or, 8 argent, 8 bronze), suivi du Maroc, 42 médailles (8 or, 23 argent, 11 bronze).