Un régime alimentaire riche en caroténoïdes et en vitamine C peut protéger contre le cancer du poumon, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Frontiers in Oncology. Les auteurs de l'étude ont constaté que la vitamine C semble réduire le risque de cancer du poumon chez les fumeuses, tandis que les antioxydants comme le bêta-carotène, l'alpha-carotène, le bêta-cryptoxanthine, et le lycopène jouent le même rôle chez les gros fumeurs de sexe masculin.

Cette nouvelle étude a examiné le rôle des antioxydants comme les caroténoïdes et la vitamine C sur le cancer du poumon chez les fumeurs. Les chercheurs de réalisé des entretiens avec 1105 cas et 1449 témoins. Ils ont aussi ont pris en compte la consommation de 49 fruits et légumes, 2 ans avant le diagnostic ou l'entretien. Le tabagisme a été pris en compte.

LES ANTIOXYDANTS RÉDUISENT LE RISQUE DE CANCER DU POUMON

L'étude a démontré que le risque de cancer du poumon diminuait de 33% avec le ß-carotène, de 30% avec l'a-carotène, de 35% avec la ß-cryptoxanthine, de 25% avec le lycopène et de 26% avec la vitamine C. Certains de ces antioxydants ont également été associés à un risque de cancer du poumon plus faible chez les fumeuses et les non-fumeuses. "Nos résultats suggèrent que la vitamine C protège contre le cancer du poumon les femmes qui ont jamais fumé, ce qui à notre connaissance n'a pas été signalé précédemment," a déclaré Martine Shareck, chercheuse à l' INRS, Centre de recherche Armand-Frappier et auteure principale de l'étude.

« Le tabagisme est le facteur de risque principal pour le cancer du poumon et la principale cause de mortalité par cancer dans le monde. Pourtant, un régime alimentaire peut influencer l'apparition de ce cancer. À la lumière des résultats de l' étude, il est souhaitable de promouvoir la consommation de fruits et légumes riches en caroténoïdes et en vitamine C pour réduire le cancer du poumon chez les non-fumeurs et fumeurs, y compris les gros fumeurs » , conclut Martine Shareck.