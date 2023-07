Selon une récente étude internationale, des médicaments contre l'insomnie tels que le Xanax ou le Valium pourraient augmenter les risques de cancer du poumon chez l'adulte. Des résultats qui doivent encore être confirmés.

Triste record : la France est le premier pays consommateur de somnifères en Europe. En moyenne, nous avalons 3 à 5 fois plus de pilules pour dormir que nos voisins Européens. Et 27 % des adultes de plus de 65 ans en prennent régulièrement. (source : Haute Autorité de Santé, 2012)

Sauf que cette habitude pourrait bien avoir des effets négatifs sur notre santé. Retour en arrière : il y a 20 ans, un groupe de travail international d'envergure (qui regroupait des scientifiques norvégiens, finlandais et britanniques) s'est penché sur la question et a analysé l'état de santé de 30 000 individus volontaires. Les résultats de cette étude sur le (très) long terme viennent d'être publiés, et ils font froid dans le dos.

« Les adultes qui prennent des somnifères de manière conséquente et régulière auraient 2,5 fois plus de risques que les autres de développer un cancer du poumon, ou des tumeurs cancéreuses au niveau du poumon, du nez et de la bouche, expliquent les chercheurs. Ce taux serait encore plus élevé si la personne est fumeuse, même occasionnellement. »

Les médicaments incriminés sont de la famille des benzodiazépines et des Z-drugs. Ça ne vous dit rien ? Peut-être les connaissez-vous sous leur nom commercial : Valium, Xanax, Témazépan, Zolpidem... « Évidemment, des études complémentaires vont être nécessaires pour confirmer ces résultats, nuancent cependant les chercheurs. À l'heure actuelle, nous ne voulons rien affirmer de manière catégorique. »