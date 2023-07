Les scientifiques britanniques pensent avoir découvert pourquoi certains fumeurs conservent des poumons en bonne santé. Ce serait une question d'ADN.

Les chercheurs du Medical research council de Grande-Bretagne pensent avoir découvert pourquoi certains gros fumeurs conservent des poumons en bonne santé et ne souffrent ni de toux, ni de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) ni même de cancer du poumon. La réponse serait dans leur ADN.

Pour leur analyse, les chercheurs ont étudié les dossiers de santé de plus de 50 000 personnes et ils ont découvert qu'une mutation "favorable" de l'ADN améliorait la fonction pulmonaire de certaines personnes et faisait écran à l'impact mortel du tabac. Les fumeurs ayant ce "bon gène" serait donc en meilleure santé que les fumeurs ayant le mauvais.

"Ce bon gène semble influer sur la façon dont les poumons se développent et répondent aux agressions" explique le Professeur Martin Tobin, un des chercheurs de l'Université de Leicester (Grande-Bretagne).

Selon ces scientifiques britanniques, qui insistent sur le fait que ne pas fumer reste la meilleure solution pour ne pas souffrir de maladie respiratoire grave ou de maladie cardio-vasculaire, cette découverte pourrait peut-être ouvrir la voie à un médicament qui améliorerait la fonction pulmonaire.

Leurs conclusions ont été présentées lors d'une réunion de la Société européenne de pneumologie et publiées dans la revue médicale The Lancet Respiratory Medicine Journal.