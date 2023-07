La dépouille de la défunte moudjahida Belbachir Menzoula, dite Fatima, a été inhumée, samedi au cimetière de Sidi Bel Abbes, en présence d’une foule de citoyens et de la famille révolutionnaire.

La défunte moudjahida s’est éteinte, vendredi dans son domicile sis dans la ville de Sidi Bel Abbès suite à une maladie, à l’âge de 92 ans , a-t-on appris auprès de la direction de wilaya des Moudjahidine.

La Moudjahida Belbachir Menzoula, née en 1931 à El Gor (wilaya de Tlemcen ), a rejoint les rangs de l’Armée de Libération nationale (ALN), le 1er janvier 1958, comme Joundia (soldat).

La défunte avait pris part à plusieurs batailles et accrochages contre l’armée coloniale française, dont la bataille de Moksi et à Hammam El Baraka. Elle fut arrêtée et emprisonnée par l'armée coloniale à El Malah, dans la wilaya d'Aïn Temouchent .

A rappeler que la défunte a été honorée, avec la famille révolutionnaire, à l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution. Le wali lui avait rendu visite dans son domicile à l’occasion de la Journée du 8 mars (2023).

(APS) Deux morts dans un accident de la route SIDI BEL ABBES, 8 juil 2023 (APS) - Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu, samedi dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

La même source a précisé que l’accident s’est produit suite à une violente collision entre deux voitures, au niveau de la route reliant entre les communes de Sidi Chaïb et Dhaya, provoquant l’incendie des deux véhicules, ajoutant que les corps des deux victimes ont été carbonisés.

Les dépouilles des deux victimes, de sexe masculin, âgés de 30 et 40 ans, ont été déposées à la morgue de l’hôpital de Telagh, selon la même source. Les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.