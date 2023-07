Les initiatives et les démarches du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement aux plans régional et international, ont été saluées par les ministres des Affaires étrangères des Etats membres du Mouvement des Non-alignés (MNA), au terme des travaux de leur Réunion ministérielle, tenue à Bakou sous la présidence de l'Azerbaïdjan.

Dans le document final de la Réunion ministérielle du MNA, les participants ont salué les efforts du président de la République, en sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine (UA) en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, notamment dans le contexte de l'exacerbation des risques terroristes qui menacent les Etats africains.

Les participants ont également loué la proposition formulée par le Président Tebboune en faveur de la mise en place d'un mécanisme africain de réponse aux catastrophes naturelles et de la création d'un fonds africain pour faire face aux effets du changement climatique. Le document final a, par ailleurs, salué la décision du président de la République d'allouer un montant d'un (1) milliard USD au financement de projets de développement dans plusieurs Etats africains, par le biais de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.

Le même document a, en outre, mis en avant la centralité de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et souligné l'appui du MNA aux bons offices de l'Algérie, en tant que chef de file de la médiation internationale au Mali et présidente du Comité de suivi de la mise en œuvre de l'Accord. Concernant la cause palestinienne, la réunion du MNA, tenue à Bakou, a salué le soutien financier et politique du Président Tebboune à la cause palestinienne, lequel contribuera à permettre au peuple palestinien de résister face à l'occupation.