Plusieurs projets de santé sont programmés dans la wilaya de Tizi-Ouzou et permettront, dès leur achèvement, une meilleure prise en charge sanitaire de la population, indique la direction locale de la santé.

Il s'agit de la réalisation d'un complexe "mère et enfant" dont l'étude vient d'être lancée, de trois (3) hôpitaux de 60 lits, à Ouacifs, Mekla et Ouaguenoune, dont les études ont été achevées, et d'un nouveau Centre hospitalo-universitaire (CHU) dont les travaux sont à l'arrêt actuellement, a précisé la même source lors d'une session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) tenue dernièrement.

Le CHU en question, une infrastructure inscrite en 2014, est un "projet stratégique qui permettra d'asseoir une carte sanitaire avec une projection d'avenir en matière de développement d'un schéma de distribution de soins à l'échelle régionale", soutient la direction locale de la santé.

Pour les élus de l'APW, la réalisation de cette infrastructure de 500 lits qui devait être réceptionnée initialement dans un délai de 40 mois, est "une nécessité absolue" car l'actuel C HU Nedir-Mohamed, datant de la période coloniale pour une population estimée à l'époque à 100.000 habitants, se trouve dépassé à présent et ne peut répondre aux besoins de la population dont le nombre d'habitants n'a cessé de croitre pour atteindre plus d'un million d'âmes actuellement.

Le wali Djilali Doumi a affirmé que l'étude du complexe mère et enfant est déjà lancée tandis que "la demande de dégel de l'étude du projet du nouveau CHU a été transmise à l'administration centrale".

Le dégel du projet du nouveau CHU de Tizi-Ouzou avait déjà été annoncé par le ministre de la santé de l'époque, Abderrahmane Benbouzid, en mars 2022, en même temps que neuf autres projets similaires gelés dans d'autres wilayas pour des raisons financières.

Tizi-Ouzou fait partie des wilayas les mieux dotées en matière de couverture sanitaire, souligne-t-on.

Elle dispose d'un CHU, de huit (8) établissements publics hospitaliers (EPH) et autant d'établissements publics de santé de proximité (EPSP), de quatre (4) établissements publics hospitaliers (EHS) et d'une soixantaine (60) de polycliniques, pour les 67 communes que compte la wilaya.

A noter que la session de l'APW a procédé à l'adoption du budget supplémentaire (BS) de la wilaya ainsi qu'à l'exposition d'un état des lieux du secteur de l'éducation en prévi sion de la prochaine rentrée scolaire.