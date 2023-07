La Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) a affirmé samedi que ses forces avaient tué deux terroristes Shebab et récupéré des armes lors d'une embuscade survenue vendredi soir à Beled Amin, dans le sud-ouest de la Somalie.

Les terroristes avaient tenté de lancer une attaque à Beled Amin, une zone agricole, mais les forces de l'ATMIS ont réagi rapidement et tué deux d'entre eux, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La mission de l'UA a ajouté que ses forces avaient réussi à récupérer deux mitraillettes, six chargeurs et 130 munitions. D'après des habitants, les terroristes percevaient des taxes illégales et demandaient des denrées alimentaires aux agriculteurs de Beled Amin. Les forces gouvernementales ont poursuivi leurs attaques contre les Shebab depuis que le président Hassan Cheikh Mohamoud a déclaré en 2022 une guerre totale contre les terroristes.