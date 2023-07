Le Fonds monétaire international (FM) a approuvé les conclusions de la troisième revue du programme économique et financier du Niger 2021-2024 appuyé par la Facilité élargie de crédit et de l'accord au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, a indiqué samedi une source gouvernementale nigérienne.

Ceci permet le décaissement successif de 26,3 millions de dollars et d'un montant d'environ 131,5 millions de dollars.

"L'achèvement de la revue permet de décaisser 26,3 millions de dollars américains, soit environ 15,8 milliards de FCFA", précise la même source, ajoutant que "le FMI a également approuvé un accord dans le cadre de la nouvelle Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) d'un montant d'environ 131,5 millions de dollars américains, soit environ 78,9 milliards de FCFA".

Le programme vise à renforcer la stabilité macroéconomique tout en jetant les bases d'une croissance plus forte et plus inclusive, rappellent des observateurs locaux, faisant remarquer qu'il a été prolongé jusqu'en juin 2025, afin de laisser suffisamment de temps pour mettre en œuvre les pri ncipales réformes et soutenir les efforts d'assainissement budgétaire entrepris par le gouvernement.

Les deux accords devraient permettre de catalyser des financements bilatéraux et multilatéraux supplémentaires, at-on ajouté.