Au moins 22 personnes ont été tuées samedi lors d'une frappe aérienne dans la ville d'Omdurman, selon le ministère de la Santé de l'Etat de Khartoum.

"La frappe aérienne dans la zone de Dar al-Salam al-Amriya, à l'ouest d'Omdurman, à l'aube aujourd'hui (samedi) a tué 22 citoyens et a fait un grand nombre de blessés", a fait savoir le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Aucun détail n'a été donné sur l'auteur du bombardement. Selon des médias sur place, les affrontements ont repris, samedi, entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) dans la capitale soudanaise, Khartoum, en utilisant des armes lourdes et légères.

Les mêmes sources ont précisé que le bruit des canons a été entendu et que des avions de combat ont survolé la périphérie sud de Khartoum, tandis que d'autres ont rapporté avoir vu des nuages de fumée au-dessus de la région de Bahri. Dans la ville d'El-Obeid, le centre de l'Etat du Kordofan du Nord (sud), des témoins oculaires ont rapporté que les Forces de soutien rapide assiègent toujours la ville.

Les combats qui ont éclaté le 15 avril entre armée et FSR ont fait jusqu'à présent des milliers de morts et de blessés parmi les civils, outre plus de 2,9 millions de personnes déracinées, dont près de 700.000 ayant fui vers les pays voisins.