Pas moins de 652 palmiers ont été détruits dans un incendie, qui s'est déclaré dans les palmeraies de Ksar Al-Hadj, dans la commune d'Aougrout, wilaya de Timimoun, et aucune perte humaine n'a été enregistrée, ont rapporté dimanche les services de la direction de la Protection civile.

Trois camions de lutte anti-incendie, une ambulance et 10 agents de la Protection civile, appuyés par des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), ont été mobilisés pour maitriser l'incendie, qui s'est déclaré samedi (hier) dans ces palmeraies, a indiqué le chargé de la communication à la direction de la Protection civile, le lieutenant Laoubi Benamer.

Les services de la commune d'Aougrout et l'Entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) ont dépêché deux camions-citernes supplémentaires, en plus de la contribution des services de la Conservation des forêts, de la Sureté et de la Gendarmerie nationales, de nombreux citoyens sont aussi venus apporter leur aide, pour maitriser rapidement le feu et éviter sa propagation dans les oasis avoisinantes, a fait savoir le responsable. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de l'incendie.